SEQUÊNCIA DE CASOS

Turista francês é vítima do golpe "Boa Noite Cinderela" no Rio de Janeiro

Populares denunciaram tumulto em Copacabana e ajudaram na prisão de Francisco Bessa Oliveira; casos semelhantes foram registrados no estado nos últimos 9 dias

16/08/2025 17:46

O serviço foi realizado por agentes da Secretaria de Ordem Pública (SEOP), em conjunto com a Subprefeitura da Tijuca.
Durante patrulhamento, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) foram acionados por populares crédito: reprodução/@seop.rio

Gabriella Rodrigues 

Um homem foi detido na madrugada deste sábado (16/8) em Copacabana (RJ), acusado de aplicar o golpe conhecido como “Boa Noite Cinderela” em um turista francês.

Durante patrulhamento, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) foram acionados por populares que relataram um tumulto e identificaram o suspeito no local.

Com apoio da polícia militar, a vítima foi localizada próximo ao Hotel Pestana. Na orla recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada à Delegacia Especial de Apoio ao Turista (DEAT). Depois, permaneceu internada no Hospital Miguel Couto.

O suspeito, Francisco Bessa Oliveira, foi autuado por roubo e corrupção ativa na 12ª Delegacia Policial (Copacabana) e segue preso à disposição da Justiça.

Um caso semelhante ocorreu há nove dias no Rio. Em 8 de agosto, dois turistas britânicos foram vítimas do mesmo golpe na Lapa, região boêmia da cidade. Segundo a Polícia Civil, eles conheceram três mulheres durante uma roda de samba e, após ingerirem bebidas oferecidas, perderam a consciência. Ao recobrarem os sentidos, perceberam que haviam sido roubados, com prejuízo estimado em R$ 110 mil.

O que é o golpe?

O “Boa Noite Cinderela” é um tipo de ato criminoso em que a vítima recebe bebidas adulteradas que causam sonolência ou perda de consciência. Enquanto está incapacitada, ela é roubada ou furtada, geralmente de dinheiro, documentos e objetos de valor. 

 
 
 

