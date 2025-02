Incêndio em fábrica que produz fantasias de carnaval deixa 21 feridos

Jornalista e locutora gonçalense formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Apaixonada por rádio, música e entretenimento.

Um incêndio atinge, na manhã desta quarta-feira (12), o prédio da fábrica de adereços de Carnaval Maximus, na Rua Roberto Silva, em Ramos, Zona Norte do Rio.



No momento do incêndio, diversas pessoas estavam no local, algumas delas dormindo. Devido ao intenso ritmo de produção para as escolas de samba, a fábrica operava 24 horas por dia em esquema de escala.



Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais distintos. No total, 12 estão em estado grave. Entre elas, oito estão entubadas, com queimaduras internas.

Hospital Getúlio Vargas (Penha)

9 em estado grave



Hospital Souza Aguiar (Centro)

2 em estado grave

2 pacientes estáveis



Evandro Freire (Ilha do Governador)

2 pacientes estáveis



Hospital Geral de Bonsucesso

3 pacientes estáveis



Hospital Federal de Andaraí

1 em estado grave



Hospital Municipal Salgado Filho (Méier)

2 pacientes em avaliação

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 21 pessoas foram resgatadas. Entre elas, estão quatro funcionários que foram flagrados presos pendurados em janelas para tentar escapar da fumaça. Eles deixaram o prédio minutos antes de as chamas se alastrarem para o andar onde estavam.

O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado às 7h39. Treze quartéis, com 90 agentes, e 30 viaturas estão no local atuando no resgate das vítimas e no combate às chamas.



Vizinho descreve momentos de desespero

Imóveis vizinhos à fábrica estão sendo evacuados pelos agentes. O pedreiro Charles Ferreira, que mora em uma casa ao lado, foi o primeiro a chegar e avisar os bombeiros. Segundo ele, o momento foi de desespero.



“A gente gritou primeiro, gritou ‘socorro, socorro’, pensei que fosse briga. Quando vi que a fábrica dava para os fundos da minha casa, corri de moto para o Corpo de Bombeiros e acionei eles. Começamos o resgate, botamos todo mundo para fora. Só que veio só um carro grande do Corpo de Bombeiros, tipo pipa, e um carro do Samu. Não tinha como colocar todos dentro do carro. Solicitaram a Polícia Militar e colocaram as vítimas dentro do carro para levar ao hospital”, relatou.



Charles também ajudou a improvisar formas de resgate para tirar as vítimas do local. “Foi um desespero, porque você via as pessoas acenando nas janelas, e as janelas são antigas. Muita fumaça, muita fumaça. Eles estavam loucos, gritando. Não tinha como sair, não tinha como entrar.”, detalhou o pedreiro.



“Os fundos da minha casa têm um telhado, então eu tenho uma escada grande. Botamos a escada para o bombeiro subir e começar os primeiros socorros. Pela frente tiramos umas dez pessoas ou mais, e aqui por trás tiramos mais algumas”, completou.



Fábrica é fornecedora de escolas de samba



A fábrica é a principal fornecedora de fantasias para escolas de samba da Série Ouro e da Intendente Magalhães.



Escolas de samba da Série Ouro com ateliês dentro da fábrica:

- Império Serrano;

- Unidos da Ponte;

- Vigário Geral;

- Em Cima da Hora;

- Unidos de Bangu.



Escolas de samba da Série Prata (Intendente Magalhães) com ateliês dentro da fábrica:

- Acadêmicos da Rocinha;

- Independentes de Olaria;

- Boi da Ilha;

- Acadêmicos do Dendê.



Até o momento, as escolas do Império Serrano, Unidos da Ponte, Independentes de Olaria e Unidos de Bangu emitiram uma nota oficial lamentando o incêndio que afetou a fábrica Maximus.



Liga RJ manifesta preocupação com incêndio na fábrica



A Liga RJ, responsável pela Série Ouro, manifestou preocupação com o incêndio na Fábrica Maximus, espaço considerado essencial para o Carnaval carioca, e ressaltou a importância do local para a confecção de fantasias e fornecimento de materiais às escolas de samba.



Para minimizar os impactos, a entidade convocará uma Assembleia Geral Extraordinária para definir medidas que garantam a continuidade dos trabalhos.



Eduardo Paes afirma que escolas afetadas não serão rebaixadas



O prefeito do Rio , Eduardo Paes, afirmou que as escolas de samba Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu, afetadas pelo incêndio, não serão rebaixadas no desfile deste ano. Caso consigam se apresentar, elas desfilarão como hors concours.

Conversei agora com o presidente Hugo Júnior da série Ouro que me deu mais detalhes das 3 escolas afetadas pelo incêndio de hoje em Ramos. Já tomamos a decisão de que , independente de qualquer coisa, as escolas não serão rebaixadas no carnaval desse ano. Havendo possibilidade… — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 12, 2025







Paes, que está em Brasília, destacou que o vice-prefeito acompanha a situação de perto e garantiu apoio da prefeitura às vítimas. Ele também informou que equipes de saúde estão atendendo os feridos e que a Assistência Social foi mobilizada para prestar suporte aos trabalhadores e suas famílias.



Governador do Rio acompanha a mobilização

Agora pela manhã, nossos bombeiros estão combatendo um incêndio de grandes proporções em uma fábrica de fantasias, em Ramos, na Zona Norte. Treze quartéis - entre eles os de Benfica, Méier, Campinho, Central e Penha - atuam no local. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) February 12, 2025



O governador do Rio, Cláudio Castro, acompanha a mobilização do Corpo de Bombeiros para controlar o incêndio de grandes proporções. Em publicação no X (antigo Twitter), ele afirma que o grupamento aéreo e especialistas da corporação também estão no local.