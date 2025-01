Influenciadora de 28 anos cai de varanda de hotel e morre

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora e produtora de conteúdo adulto Anna Polly, de 28 anos, morreu após cair da varanda de um hotel em Nova Iguaçu (RJ). A morte aconteceu no último dia 23, mas só agora a informação foi divulgada.

"A investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os envolvidos e testemunhas estão prestando depoimento e agentes realizam outras diligências para apurar as circunstâncias da morte", informou a polícia, que ainda não concluiu se a morte da influenciadora foi acidental ou não.

De acordo com o "G1", a jovem estava no local para gravar cenas para uma plataforma de conteúdo adulto. Ela estava acompanhada de três homens, incluindo um amigo que trabalhava com ela. A polícia não informou se as investigações apontam se houve crime ou acidente.

As câmeras de segurança do local estão sendo analisadas e os três homens vão prestar depoimentos ainda esta semana. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O Instituto Médico Legal não divulgou o laudo de necropsia indicando a causa da morte. Após o ocorrido, o perfil da influenciadora nas redes sociais foi desativado.

Pedro Henrique, namorado de Anny, fez uma publicação no dia do ocorrido, lamentando a perda. "Está sendo tão difícil sem você, vão passando as horas, a ficha vai caindo e o buraco no meu coração só cresce, amor", escreveu o rapaz. O corpo de Anna foi enterrado no sábado.