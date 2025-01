Adolescente e pastor morrem afogados durante batismo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A estudante Hendiel Rane Estevão de Oliveira Domingos e o pastor Edmilson Melo foram sepultados ontem no Rio de Janeiro. Ambos morreram no domingo (26) após serem arrastados pela correnteza do rio Guandu, em Nova Iguaçu, durante uma cerimônia de batismo.

Hendiel, 16, foi levada pela correnteza após a cerimônia de batismo. A jovem participava do evento religioso quando entrou no rio e foi arrastada pela força da água.

Pastor Edmilson Melo, que não teve a idade divulgada, tentou resgatar Hendiel, mas também foi levado pela correnteza. Ele entrou na água na tentativa de salvar a estudante, mas acabou desaparecendo junto com ela.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realizou as buscas com apoio especializado. A operação contou com militares e drones com câmera térmica para localizar as vítimas.

"Minha esposa ligou dizendo que minha filha tinha desaparecido. Quando cheguei ao rio, estava a polícia, os bombeiros e já tinham encontrado o corpo dela. Pedi para ver, não estava acreditando naquilo. Quando abri o saco, fiquei sem chão", afirma Sebastião de Oliveira Domingos, 56, pai de Hendiel.

A tragédia no rio Guandu

A família relata que o acidente ocorreu rapidamente devido à forte correnteza. O local era utilizado frequentemente para batismos, mas as chuvas aumentaram o volume da água.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Hendiel estava animada para o batismo e era uma jovem ativa na igreja, contou o pai. Ela frequentava a igreja evangélica, gostava de tocar bateria e estava no 2º ano do ensino médio.

A Igreja Evangélica Apostólica lamentou a morte do pastor em nota oficial. A instituição expressou solidariedade às famílias das vítimas através das redes sociais.