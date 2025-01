Educador fala sobre cuidados necessários contra o afogamento infantil

Todos os anos, quase 250 mil pessoas perdem a vida por afogamento, sendo quase 82 mil delas crianças de um a 14 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, as crianças menores de quatro anos são as que correm maior risco.

No Brasil, em prol da conscientização contra o afogamento infantil, foi criado o Dia Nacional de Prevenção ao Afogamento Infantil que é celebrado dia 14 de abril, em homenagem a Susan Delgado, que morreu afogada aos dois anos de idade.

O afogamento acontece de maneira rápida e silenciosa, geralmente quando a criança está sem supervisão. Em dois minutos debaixo d'água, ela pode perder a consciência, e em quatro minutos, os danos no cérebro podem ser irreversíveis. Como as crianças de até quatro anos têm a cabeça mais pesada que o corpo, elas não conseguem se levantar sozinhas e nem reagir rápido em situações de perigo. Por isso, podem se afogar até em recipientes com só 2,5 cm de água.

Educação aquática infantil

O educador Arthur Dias Rezende, ex-atleta, especialista em educação aquática e fundador da Tio Arthur Academia, destaca algumas formas de prevenção contra o afogamento infantil e a importância da iniciação das crianças nas aulas de natação. “Existem vários meios de prevenir o afogamento infantil, como a construção de tela protetora ao redor da piscina, supervisão constante e, principalmente, a inserção da criança em aulas de natação. Além disso, é muito importante estimular o uso de colete salva-vidas e não de boias, porque podem estourar e virar facilmente”, afirma Arthur.

As aulas de natação desde cedo na vida da criança beneficiam na parte física, motora, cognitiva e intelectual da criança, fazendo com que ela desenvolva maior autossuficiência.

“Muitos acidentes relacionados ao afogamento se dão pela confiança no óbvio, ou seja, a falta de instrução dada às crianças pelos pais por acreditarem no senso comum. O índice de afogamento infantil no Brasil é um dos mais crescentes atualmente, e por isso é necessário evidenciar o tema em qualquer oportunidade”, explica Arthur.

O educador completa com a importância de entregar um momento descontraído e didático, que mescle a diversão com o aprendizado e prenda a atenção das crianças. “Dá para se divertir enquanto aprende uma habilidade crucial para salvar vidas, temos que fazer tudo que vá a favor do fim do afogamento infantil”, finaliza o especialista.

Sobre Tio Arthur

Inaugurada por Arthur Dias Rezende em 2015, a escola de natação Tio Arthur realizava o atendimento a domicílio, em 2022 foi inaugurado o primeiro espaço físico dedicado exclusivamente a natação infantil no Brasil, com mais de 1.200m², a Tio Arthur Academia Infantil conta com duas piscinas tratadas com sistema salinizado, cabines de banho infantis e áreas personalizadas para pais e crianças, além de uma equipe altamente treinada.

Além das atividades aquáticas, a mais recente atualização do espaço foi a inclusão das salas de aula de jiu-jitsu, dança e funcional infantil.

Arthur Dias Rezende, além de educador e empreendedor, é ex-atleta de natação que depositou sua paixão na criação de um lugar onde a saúde física e mental das crianças vem em primeiro lugar. Hoje, Arthur atua não apenas como gestor, mas como palestrante e mentor, compartilhando sua experiência para inspirar outros empreendedores e educadores.

“Na Tio Arthur Academia Infantil fazemos com que as crianças aprendam de maneira leve e divertida, mas sempre com segurança. Mostramos que, além da diversão, a natação ajuda na desenvoltura de diferentes aspectos na saúde da criança”, diz o educador.

Website: http://www.instagram.com/tioarthuracademia