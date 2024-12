A ponte liga Aguiarnópolis, em Tocantins, a Estreito, no Maranhão, desabou neste domingo

Em vídeo no Instagram, o ministro dos Transportes do Brasil, Renan Filho, comenta a queda da ponte Estreito, que liga Tocantins com o Maranhão. O desabamento resultou em duas mortes e dez pessoas desaparecidas, neste domingo (22/12).

Renan explica que as buscas precisarão ser suspendidas por hora porque um dos caminhões identificados transportava uma carga química: “Somente amanhã (23/12) um grupo de mergulhadores especializados em mergulho em área com eventual possibilidade de contaminação continuarão as buscas”.

O Ministro afirma que a duplicação da BR-101 foi adiada para priorizar a situação do desabamento: “Vamos verificar as causas, determinar as devidas apurações e iniciar a reconstrução da ponte. Vamos trabalhar duro.”

