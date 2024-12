SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiz Caudio Galeazzi, proprietário da aeronave prefixo PR-NDN que caiu em Gramado (RS) na manhã deste domingo (22/12), pilotava o avião, segundo um amigo do empresário que pediu para não ser identificado. Ele disse ainda que Galeazzi era um excelente piloto, muito experiente e cuidadoso.





A aeronave partiu de Canela (RS) e seguia para Jundiaí, no interior de São Paulo





Ainda conforme o amigo disse ao jornal Folha de S.Paulo estariam na aeronave a esposa de Galeazzi, as filhas do casal, a sogra e um casal de amigos e os dois filhos deles.





Galeazzi seu formou em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ele era sócio e CEO da Galeazzi & Associados, empresa com mais de 25 anos de experiência em gestão de empresas.





Ele teve atuação em projetos de melhora de performance, reestruturação e gestão de crises no Brasil e no exterior, nas áreas de telefonia, saúde, alimentos, energia, bancos, indústria automotiva, varejo e mídia.





A lista dos tripulantes não foi divulgada pelo governo até o momento.





Segundo o governador Eduardo Leite (PSDB), não há sobreviventes - preliminarmente, a Defesa Civil disse que o avião transportava nove passageiros. Ao menos 15 pessoas foram levadas a hospitais da região, a maioria por inalar fumaça - duas estão em estado grave.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada.