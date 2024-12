Presidente disse colocar o governo à disposição do Rio Grande do Sul e das autoridades locais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedades aos familiares das vítimas do acidente aéreo em Gramado, no Rio Grande do Sul, neste domingo (22/12). Nove pessoas morreram na queda de um avião turboélice na área urbana da cidade.

“Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível”, disse o presidente.

O acidente aconteceu por volta das 9h30, mobilizando equipes de resgate, bombeiros e ambulâncias que estão atendendo à ocorrência. A aeronave, modelo PA-42-100, caiu em uma área de comércio, atingindo a chaminé de um prédio, uma casa, uma loja de móveis e uma pousada.

Segundo o governo do Rio Grande do Sul, 14 pessoas que estavam no local ficaram feridas e foram socorridas para um hospital. O governo ainda informou que a maior parte das vítimas precisou de atendimento por ter inalado fumaça do incêndio provocado pelo acidente. Pelo menos duas pessoas estão em estado grave.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O avião de pequeno porte estava em nome do empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, da Centurium do Brasil empreendimentos e participações Ltda, e filho de Cláudio Galeazzi, ex-conselheiro do Pão de Açúcar.