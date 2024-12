Câmera de segurança registrara o momento exato em que o avião de pequeno porte cai sobre a loja de móveis em Gramado, no Rio Grande do Sul. Nas imagens, é possível ver clientes de um supermercado próximo saindo do prédio para conferir o ocorrido. Conforme a Brigada Militar, a aeronave turboélice havia decolado do aeroporto de Canela com destino a Jundiaí, em São Paulo, por volta das 9h15.

Durante a queda, o avião colidiu com a chaminé de um prédio, uma casa, uma loja de móveis e uma pousada. Uma turista que estava no local e presenciou o acidente relatou que as pessoas entraram em desespero.

Vítimas

Ao menos nove pessoas morreram após a queda do avião turboélice, anunciaram as autoridades locais." Há nove mortos confirmados pela Defesa Civil e não há sobreviventes do avião", disse à AFP o delegado Cléber dos Santos Lima, do Departamento de Polícia do Interior da Polícia Civil do estado.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande Sul, se encontra em Gramado e atualizou as informações da tragédia em um vídeo postado no X ( antigo Twitter); confira:

Atualização sobre o acidente em Gramado. pic.twitter.com/tcb4B0d5UZ — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) December 22, 2024





Relatos

Testemunhas relataram que uma explosão intensa foi ouvida no momento da queda, quebrando vidros de estabelecimentos nas proximidades. “Ouvimos um barulho muito alto, que causou um vácuo e quebrou os vidros do hotel onde estamos hospedados. Inicialmente, pensamos que fosse uma colisão de veículos ou uma explosão de gás, mas logo confirmamos que se tratava de uma aeronave que colidiu com a loja”, contou um hóspede de um hotel situado a cerca de 70 metros do local do acidente.

Informações levantadas pela CNN Brasil apontam que a situação do tempo na cidade é ruim, com chuva e nevoeiro. A aeronave sairia de Gramado e iria para Jundiaí, interior de São Paulo. O Governador Eduardo Leite já foi informado e acompanha as atualizações sobre a queda do avião em Gramado-RS. Ele avalia uma possível ida à cidade.