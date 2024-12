Operários, garis e máquinas estão dentro do túnel interditado para o trânsito no Rio

O túnel Santa Bárbara, no Rio de Janeiro, está fechado no sentido Centro desde a madrugada desta sexta-feira (13) devido à queda de uma estrutura na galeria. O incidente ocorreu por volta das 3h30, durante o período de manutenção de rotina. O túnel, que deveria ser liberado às 5h30, segue interditado por tempo indeterminado para ações de reparo e segurança.





A Defesa Civil realizou uma vistoria no local e identificou o risco de desmoronamento das extremidades da parede atingida. Por segurança, a pista restante foi interditada, permitindo o trabalho das equipes da Conservação, CET-Rio, Comlurb e GEO-Rio.



O que causou o incidente?



A Light informou que o problema ocorreu durante uma obra de reestruturação da linha subterrânea de energia realizada pela empresa terceirizada EP. A intervenção visa substituir 1.400 metros de cabos frequentemente furtados, garantindo a integridade da rede elétrica e a continuidade do fornecimento de energia.

Apesar da intercorrência, técnicos da Light realizaram uma limpeza inicial na área e aguardam a liberação da Defesa Civil para prosseguir com os reparos.



Rotas alternativas

O Centro de Operações Rio (COR) sugere as seguintes alternativas para quem se desloca da Zona Sul para o Centro:





Túnel Rebouças

Praia do Flamengo

Praia de Botafogo





Motoristas devem planejar suas rotas com antecedência e acompanhar atualizações sobre o tráfego na região. A Prefeitura ainda não informou uma previsão para a liberação do tráfego no Túnel Santa Bárbara.