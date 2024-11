SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um servidor do Ministério Público de São Paulo foi preso nesta quinta-feira (28/11) em operação que apura o vazamento de dados sigilosos de processos judiciais para membros do PCC (Primeiro Comando da Capital), de acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Há um mandado de prisão em aberto contra outro investigado que não teve a identidade revelada.





A operação da Promotoria investiga suposto esquema de obstrução da Justiça, violação de sigilo e corrupção.





"Segundo o apurado, criminosos, inclusive ligados ao PCC, obtiveram em circunstâncias ainda a serem esclarecidas senha de um servidor para acessar conteúdo de processos judiciais, com violação sucessiva de dados sigilosos", afirmou o Gaeco.





A senha do servidor preso, de acordo com a operação, foi usada por criminosos ligados à facção, advogados, e outras pessoas ainda não detalhadas, para acesso e donwload de processos sigilosos no sistema do Tribunal de Justiça.





O jornal Folha de S.Paulo apurou que os membros do PCC eram clientes, assim como outros, de um serviço de acesso a partir dessa senha vazada.

São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em três cidades do estado, além de dois mandados de prisão temporária. Participam das diligências promotores de Justiça, servidores e 40 policiais militares.