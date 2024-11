O acidente com um ônibus escolar, na tarde deste domingo (24/11), em Alagoas, deixou 17 mortos e outras 28 pessoas feridas. O veículo capotou na região da Serra da Barriga, localizada em União dos Palmares, no interior do estado. A princípio, tinha sido veiculada a informação de que o número de mortos era 23, contudo, na noite deste domingo, o Correio confirmou o número correto com a assessoria da Secretaria de Saúde do estado em 17 pessoas mortas.

Segundo o governador de Alagoas, Paulo Dantas, os feridos foram encaminhados a unidades de pronto atendimento (UPA) e no Hospital Regional da Mata, no interior do estado. De acordo com informações do portal g1, pessoas que viram o acidente contaram que o ônibus apresentou uma falha mecânica e o motorista perdeu o controle da direção.

Recebi com profunda tristeza a notícia da tragédia em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas. Reafirmo meu acolhimento às famílias e amigos das vítimas neste momento tão difícil. — Paulo Dantas (@paulodantasal) November 24, 2024

Diante do grave acidente com o ônibus escolar, o governador Paulo Dantas decretou três dias de luto em Alagoas. "Manifesto minha total solidariedade a todos que sofrem com essa tragédia. Um forte abraço às famílias!", escreveu o gestor, no X (antigo Twitter).