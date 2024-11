Uma mulher de 42 anos foi morta a tiros disparados por seu ex-marido na ladeira Porto Geral, ponto movimentado de comércio na região da rua 25 de março, no Centro de São Paulo, na tarde desse sábado (23/11).





Gianeriny Santos Nascimento, conhecida como Jane Domdoca, tinha quatro lojas de produtos de beleza no centro de São Paulo, no bairro de Santo Amaro, na zona sul, e em Taboão da Serra (SP). Em suas redes sociais, Jane desempenhava o papel de influencer de cuidado com as unhas e publicava conteúdo sobre produtos vendidos nas lojas e estilo de vida, com viagens para os Estados Unidos e para a China.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o autor dos disparos, um homem de 55 anos, foi preso pelo crime de feminicídio. Ele precisou ser atendido em um pronto-socorro após ser agredido por pessoas que presenciaram os disparos. A vítima chegou a ser levada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.





Foram apreendidos a arma usada, o carro do agressor e telefones celulares. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

