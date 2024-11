A empresa de apostas EstrelaBet anunciou uma parceria com a Fumec para desenvolver pesquisas e ações voltadas ao jogo responsável e à prevenção do vício. O projeto, lançado pela primeira vez por uma empresa do setor no país, oferecerá sessões de aconselhamento gratuitas com psicólogos e o uso de análise preditiva para identificar comportamentos de risco.





Entenda como funcionará a parceria





O professor da universidade e coordenador científico da colaboração, Lafaiete Guimarães Moreira, disse que o projeto permite aplicar o rigor acadêmico na promoção da saúde mental e do jogo responsável. Para ele, as empresas "buscam investigar características e comportamentos preditivos para o desenvolvimento do chamado jogo patológico - vício em apostas - entre jogadores brasileiros, um tema com estudos ainda incipientes no ambiente acadêmico brasileiro."





A parceria também viabilizará sessões de aconselhamento online para jogadores que buscam orientação sobre o vício. A equipe de atendimento será treinada para identificar comportamentos de risco e recomendar o acompanhamento com psicólogos.





Felipe Braga, Chief Business Officer (CBO) da EstrelaBet, afirmou que “a parceria com a universidade FUMEC reforça nosso compromisso com a prática de jogo responsável e garante que nossos jogadores recebam o apoio necessário de um time de especialistas na área”.

A empresa de apostas virtuais já oferece opções para promover o uso responsável, como a possibilidade de estabelecer limitações temporárias de acesso, autoexclusão da conta e controle de limites definidos tanto pelo usuário quanto pela própria EstrelaBet. Além disso, os usuários podem configurar notificações automáticas para suspender o jogo em andamento ou encerrar a sessão.