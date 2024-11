Marly Ferreira Paes, uma aposentada de 63 anos, foi morta pelo próprio filho, Raphael de Castro, no dia em que comemoraria seu aniversário. O crime aconteceu nesSe domingo (17/11), no apartamento onde viviam, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Marly estava se preparando para uma celebração com amigos e familiares quando foi atacada. Vizinhos relataram terem ouvido gritos e encontraram a mulher já sem vida, caída no chão.



Raphael, que seria usuário de drogas e sofreria de bipolaridade e distúrbios mentais, teria discutido com a mãe enquanto exigia dinheiro. A família, contudo, diz que a relação entre mãe e filho era muito boa.

“Ele (Raphael) está em um surto psicótico, já foi diagnosticado com bipolaridade. Passamos por algumas questões com ele há alguns anos, já foi internado algumas vezes, e ela sempre lutou por ele. Fora do surto, eles eram muito próximos. Minha preocupação é como será quando ele voltar do surto. Ele não vai conseguir processar o que fez. Agora, ele está fora da realidade, não fala coisa com coisa”, disse Fabiana Paes, sobrinha de Marly.

Após o crime, ele foi preso em flagrante e permaneceu em silêncio durante o interrogatório. O suspeito, que será indiciado por homicídio qualificado, deve ser transferido para a Cadeia Pública de Benfica.