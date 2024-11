A Polícia Civil não divulgou o nome do delegado nem informou onde ele atua.

FOLHAPRESS - Um delegado da Polícia Civil do Ceará que estava de folga do trabalho foi detido por desacato a um policial militar na noite dessa sexta-feira (15/11), em um restaurante e bar, no Bairro Varjota, em Fortaleza.





O caso foi registrado em vídeo, que circula em redes sociais. Nele, o delegado aparenta sinais de embriaguez e se dirige ao policial militar de forma agressiva, com xingamentos como "vagabundo".





"Sou delegado de polícia. Tu é quem?", diz o delegado. "Você está de folga e bêbado", responde o policial militar.





Em nota encaminhada à Folha neste sábado (16/11), a Polícia Civil diz que o delegado foi encaminhado para o 2º DP (Distrito Policial), onde foi lavrado um termo circunstanciado. Depois disso, ele foi liberado.





A Polícia Civil acrescentou que ele responderá a um processo disciplinar junto à Assessoria de Apuração de Transgressões Disciplinares da Polícia Civil.





"A PC-CE ressalta que desaprova qualquer ato de desrespeito às demais instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social e que eventuais comportamentos desrespeitosos isolados não refletem, por óbvio, as orientações e princípios da instituição", continua a nota.

A CGD, que é a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário, também informou à reportagem que está investigando os fatos no âmbito administrativo.