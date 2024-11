Ao sair do veículo, o homem caminha entre os policiais até entrar no restaurante

Imagens de câmeras de segurança registraram um detento saindo de uma viatura sem algemas e seguindo para almoçar com dois policiais que faziam sua escolta, em um restaurante localizado em um pequeno shopping na cidade de Serra, no Espírito Santo. O caso ocorreu em 8 de novembro e foi encaminhado para apuração da Corregedoria da Polícia Penal da Sejus (Secretaria da Justiça).

Ao sair do veículo, o homem caminha entre os policiais até entrar no restaurante. Após o almoço, o detento segue sem algemas. As imagens ainda mostram ele encostado em uma pilastra enquanto aguarda os policiais pagarem a conta.





Em nota encaminhada à Folha neste sábado (16), a Sejus antecipou que a postura dos servidores durante a escolta seria "contrária aos procedimentos preconizados pela instituição".





A pasta acrescentou que os policiais foram afastados da função de escolta até que a investigação da Corregedoria seja concluída, mas eles permanecem trabalhando internamente na unidade prisional.





O prazo para apuração da Corregedoria é de cerca de 40 dias e pode ser prorrogado.





O secretário estadual da Justiça, Rafael Pacheco, disse que os policiais devem explicar à Corregedoria "por qual motivo o preso estava ali e sem algemas, se o local comportava aquela situação com a garantia da segurança dos envolvidos".





O interno está preso há cerca de três anos por homicídio e cumpre pena no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares, que fica a cerca de 140 quilômetros de Vitória.





Segundo a Sejus, a escolta foi realizada para atendimento médico do preso na capital Vitória. A cidade de Serra, que tem mais de 500 mil habitantes, fica no caminho entre Vitória e Linhares.