Espírito Santo será a capital do ESG no mundo

Pela primeira vez, o Brasil sediará o Horasis Global Meeting e o Espírito Santo pode se tornar a capital do ESG no mundo. Inédito na América Latina, o evento será realizado entre sexta-feira (25) e domingo (27), na Cidade da Inovação, em Vitória, e vai reunir mais de 400 líderes globais de 37 países para falar sobre sustentabilidade, tendências globais e oportunidades emergentes.

Com o tema "Construindo Pontes para o Futuro", o meeting foi apresentado nesta segunda-feira (21) pelo fundador do Horasis Global Meeting, Frank-Jünger Richter, durante entrevista no Palácio Anchieta, em Vitória (ES). A coletiva contou com a presença do govenador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, do diretor de Formação de Lideranças do ES em Ação, Gabriel Feitosa, e do presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona.

Ritcher destacou que o encontro, em sua oitava edição, fará com que o estado se torne um ponto focal de ESG, com a presença de líderes que irão debater ideias concretas envolvendo mudanças climáticas, tecnologia, social e economia.

O governador ressaltou que o Brasil é a grande referência de transição energética. “Teremos debates fundamentais como economia, mudanças climáticas, prática ESG e o futuro do nosso planeta. É um evento internacional importante para a América Latina, para o Brasil e para o Espírito Santo”.

Feitosa reforçou sobre a importância do evento para jogar as luzes do mundo para o Espírito Santo. “O Horasis Global Meeting nos posiciona como um dos estados mais competitivos. Um estado moderno, que quer atrair cada vez mais investimentos. O tema fala em construir pontes e estamos muito animados em olhar pra essa ponte que vai conduzir o estado pra um futuro sustentável”.

Baraona pontuou a importância do evento para colocar o Estado na política ESG. “A indústria vem trabalhando esse tema e o Horasis Global Meeting vai trazer a visão de 37 países, do mundo inteiro, para que possamos conhecer as melhores práticas e continuar nos atualizando”.

Sobre o Horasis Global Meeting

O Horasis Global Meeting será realizado entre sexta-feira (25) e domingo (27), em Vitória (ES). Na programação, mais de 70 encontros, entre plenárias e sessões, com temáticas sobre inovação e tecnologia, macroeconomia, geopolítica, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Entre os nomes confirmados estão o da ex-presidente do Equador Rosalia Arteaga; o ex-primeiro-ministro da Tunísia Hichen Mechichi; e o diretor do Banco de Singapura, Manik Shaw.

Com edições anteriores realizadas em Portugal, Inglaterra e Turquia, reunindo representantes de 70 países, o Horasis Global Meeting propõe soluções inovadoras para desafios globais. Seus encontros são considerados uns dos mais influentes do mundo, reunindo governos, organizações internacionais e a comunidade empresarial.

Serviço:

Horasis Global Meeting

Data: 25 a 27/10 (sexta-feira, sábado e domingo)

Local: Cidade da Inovação, em Vitória (ES)

Apresentação: Apex, Sicoob e Cesan

Realização: ES em Ação, Findes/Cindes e Horasis

Patrocínio: Banestes, ArcelorMittal, Vale, Bandes, CNI, ES Gás, Fetransportes, Grupo Águia Branca e Marca Ambiental

Apoio: Allemand, Espírito Madeira, Portocel, GV Bus e Governo do Estado

Website: https://horasis.org/horasis-global-meeting/