MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Ao menos quatro pessoas morreram e 16 ficaram feridas após acidente com ônibus de viagem na BR-110, zona rural de Catu (96 km de Salvador), na madrugada desta segunda-feira (11).

O veículo - que saiu de Aracaju (SE) e seguia para a cidade de Madre de Deus (BA)- saiu da pista e tombou ao lado do acostamento.





Conforme relato do motorista à Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele realizou uma manobra brusca para desviar de uma carreta que realizava ultrapassagem no sentido contrário e estava na contramão.





As vítimas morreram no local. O DPT (Departamento de Policia Técnica) informou que são quatro mulheres - ainda sem identificação.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encaminhou 11 feridos para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, enquanto outras cinco foram encaminhadas para a unidade de saúde em Catu. Duas pessoas se recusaram a ir ao hospital e permaneceram no local.





De acordo com a Polícia Civil, aproximadamente 40 pessoas estavam a bordo do ônibus. As circunstâncias do acidente estão em investigação.





Procurada pela reportagem, a empresa que seria a proprietária do veículo não respondeu aos questionamentos.





O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou o acidente em suas redes sociais. "Recebemos com tristeza a notícia do acidente com o ônibus que retornava de Aracaju, com passageiros de Madre de Deus. Infelizmente, quatro vidas foram perdidas", escreveu.