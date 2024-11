Por Eduarda Soares - Milena Vitória Garcia de Barros, de 22 anos, foi morta dentro de casa pelo ex-companheiro em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. A vítima, que teve o corpo escondido dentro de uma geladeira, foi assassinada nesta segunda-feira (4). O ex-marido dela foi preso por feminicídio e ocultação de cadáver.





Duas semanas antes, nas redes sociais, ela fez uma publicação para incentivar a denúncia de casos de agressão doméstica. As imagens exibiam camisas ensanguentadas e a legenda “Não aceite flores como desculpa”. Nas blusas estavam escritas frases que muitas vítimas usam ao acreditar na mudança do agressor, como: “Foi só uma vez”, “Eu irritei ele” ou “Ele vai parar”.

Milena fez postagem em redes sociais contra violência doméstica; dias depois, foi vítima do ex-marido reprodução/redes sociais





Ainda nas redes sociais, em outro post, Milena falou sobre a importância de educar os filhos para não normalizar a agressão doméstica. “Ensine o seu filho a nunca agredir uma mulher e a sua filha a nunca perdoar uma agressão. O futuro agradece”, dizia a publicação.

De acordo com testemunhas, o ex-marido Marcos não aceitava o término do casal.

O padrasto foi até o local depois de não conseguir entrar em contato com Milena por telefone. Ao entrar com uma chave reserva, ele se deparou com a casa vazia e o corpo da jovem dentro da geladeira.