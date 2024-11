Os copos Stanley conseguem manter a bebida gelada por horas. Por isso, conquistaram os brasileiros e hoje é praticamente impossível não ver pelo menos um copo do tipo no churrasco, na sala de aula e em outros ambientes. Mas qual é o segredo para manter a temperatura por tanto tempo?





Um vídeo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) mostra uma estudante do campus de Cachoeiro de Itapemirim serrando um copo ao meio para revelar a tecnologia por trás do produto. E a grande revelação é que não há nada nas paredes no copo. “Quando eu falo nada é literalmente nada. Porque agora aqui está cheio de ar. Mas antes não existia um vácuo aqui dentro”, explica a aluna Gabriele Pereira Arêas.





E é justamente o vácuo que consegue manter a temperatura, evitando as formas de troca de calor entre o líquido e o ambiente. A condução ocorre quando os objetos que trocam calor estão em contato. Como existe o vácuo, fica bem mais difícil que a bebida esquente.











Já a convecção é a propagação de calor que acontece por meio de correntes convectivas nos fluidos. E, mais uma vez, precisa de um meio material para ocorrer a troca de calor, contribuindo para preservar a temperatura do que está dentro do copo por mais tempo.





A tampa e o aço inox também são importantes nesse processo. A tampa evita que o ar entre em contato direto com a bebida e reduza a temperatura. Além disso, o aço inoxidável aumenta a resistência e a durabilidade, mantendo o princípio de isolamento.











Mas você já deve ter visto que existem alguns modelos de copo sem tampa por aí. Eles são eficientes para manter a temperatura, mesmo que por menos horas do que o modelo com tampa. “A camada de vácuo impede as transferências de calor por condução e convecção naquela região (na parede), que é onde teria mais trocas de calor. A tampa serve para diminuir a troca de calor por convecção na superfície”, explicou o perfil do Instituto.