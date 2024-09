A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta, na tarde da última terça-feira (17/09), sobre as fortes chuvas e temporais que atingirão o estado na madrugada desta quinta-feira (19/09)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta na tarde da última terça-feira (17/9) sobre as fortes chuvas e temporais que devem atingir o estado na madrugada desta quinta-feira (19/9). A previsão é de que a situação se normalize até o sábado (21). A pasta solicita atenção aos possíveis riscos de alagamento em áreas urbanas. Além disso, são esperados ventos que podem ultrapassar 100 km/h, chuvas de granizo e intensas descargas elétricas em regiões do noroeste, norte e nordeste do estado.

Em nota publicada no Instagram, a Defesa Civil também apontou o perigo de inundação nas bacias hidrográficas. “Devido à previsão de chuvas fortes entre 19 e 20 de setembro, todas as bacias hidrográficas do estado estão em alerta. Este alerta indica o risco de elevação dos níveis em arroios e rios menores, que podem transbordar, além de possíveis alagamentos em áreas urbanas.”

Na noite de quinta-feira, as tempestades se espalharão pela Campanha, Sul, Missões, Centro e Costa Doce, com acumulados de 40 a 70 mm/dia no Centro-Oeste, Campanha, Missões e Noroeste gaúcho, e de 10 a 25 mm/dia nas outras áreas.

Na madrugada e manhã de sexta-feira (20), a frente fria avançará, trazendo chuvas moderadas a fortes e temporais para a metade norte, centro e região metropolitana de Porto Alegre. À tarde, as chuvas moderadas persistirão no noroeste, norte e nordeste, com acumulados de até 35 mm/dia no Norte e 20 mm/dia nas demais áreas. Ventos fortes de 40 a 60 km/h continuarão em grande parte do estado.

A partir de sábado (21), a previsão é de que a frente fria se afaste das regiões, trazendo tempo firme para a maioria do Rio Grande do Sul, com possibilidade apenas de chuviscos no norte e noroeste à tarde.