Imagine que é seu primeiro dia de trabalho. Além do nervosismo, de não saber se você vai se dar bem na nova função, você ainda não sabe dos costumes da empresa. Enquanto isso, seus colegas resolvem pregar uma peça para você se enturmar.

Foi o que aconteceu com uma mulher. Em seu primeiro dia de trabalho, os demais funcionários combinaram a pegadinha. Logo nos primeiros momentos do dia, seus colegas de trabalho ficam de pé e o Hino Nacional começa a tocar. Ela fica surpresa, mas entra no clima e começa a entoar o hino junto com os demais funcionários, que seguram o risco para não entregar a piada.





Ela tenta seguir cantando, já que acredita que é parte da cultura da empresa. Mas, no fim, a novata não se aguenta e cai na risada. Os colegas, então, a aplaudem e lhe dão boas vindas.







O momento foi registrado em vídeo que viralizou nas redes sociais. Os internautas se divertiram com a pegadinha. “Tenho certeza que essa nova funcionária foi muito bem acolhida pelos os colegas”, escreveu um perfil. “O dia mais normal nesse escritório”, disse outro.





“Amei, cria um clima de seja bem vinda, sem grandes formalidades”, disse um terceiro. Além disso, várias pessoas ficaram com vontade de fazer parte de ter aqueles colegas de trabalho. “Gente, essa equipe deve ser gente boa demais”, apontou um comentário.