Cultura e Propósito impulsionando os resultados da sua empresa

Pessoas inovadoras buscam culturas inovadoras (foto: Pixabay)



O propósito de uma empresa ou de um empreendedor é o porquê de existir, de exercer determinado trabalho ou profissão ou mesmo dedicar seu tempo e recursos financeiros a algo.





Mas em termos profissionais, é nítido que propósito dá sentido ao trabalho, em que pese haja muito trabalho, e também movimentos empresariais, carentes desse "algo maior". Mas o propósito corre o risco de naufragar se não estiver tangibilizado em metas, planos e resultados pactuados, alinhados com uma cultura.

Colocando de outra forma, o propósito é sobre onde a jornada de uma empresa está levando seus colaboradores e líderes. A cultura é a combinação de valores e hábitos que os levarão até lá, tangibilizando-se em ativos como missão e visão empresariais, além de políticas e rituais internos, dentre outros elementos de uma estratégia empresarial.







Algumas pessoas confundem as ideias de propósito, valores e cultura. São três conceitos semelhantes e entrelaçados, mas com suas distinções. O propósito dialoga com a direção que uma empresa deseja seguir, enquanto os valores servem como um roteiro que a levará até lá. Os hábitos são os atos práticos e minimamente processualizados que permeiam o dia a dia.



Valores e hábitos juntos definem uma cultura e fazem da ideia de propósito algo que não é apenas propagado pelos seus donos e estampados em papéis e paredes, mas é vivido todos os dias. Os valores, assim como o propósito, são ideais que orientam a tomada de decisões. Os hábitos, por outro lado, são mais sobre as ações do dia a dia.





Em termos práticos, há alguns prismas que podem ser enxergados de forma bastante prática hoje em dia. Atualmente as empresas são ameaçadas pela concorrência, novos modelos de negócio, plataformas, disrupção tecnológica e outras forças que exigem uma mentalidade mais adaptável e destemida. Pessoas inovadoras buscam culturas inovadoras onde a vontade de experimentar coisas novas, mesmo que acabem em fracasso, seja recompensada e celebrada.





Nessa mesma linha de incentivo e atração de pessoas e talentos, a comunicação é um valor e um hábito chave para uma cultura com propósito. É importante conversar clara e francamente com os times sobre o propósito da empresa e seus valores. E essa comunicação não pode ser unilateral mas sempre de mão dupla, com os colaboradores sendo tratados como verdadeiros parceiros no negócio, ajudando a convencer mais e mais pessoas de que a cultura e o propósito estão presentes na prática.





Ainda, culturas com propósito são construídas por líderes que demonstram essa importância de forma concreta. A liderança na concepção mais potente e moderna da palavra modela o comportamento e demonstra o que é importante, inspira pessoas e dá exemplos, de forma genuína, autentica e honesta.



Por fim, alinhar propósito com cultura é definir e incorporar os valores que guiarão uma empresa, complementado por ferramentas e processos para seu pessoal - criando hábitos intencionais - que lhes permitirão viver o propósito no trabalho que fazem todos os dias.