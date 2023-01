Construindo uma estratégia de comunicação corporativa eficaz

(foto: Pixabay)





O custo da má comunicação pode ser alto, mas isso não significa que não existam estratégias eficazes que se possa implementar nas corporações para reduzir os riscos.





O que é uma estratégia de comunicação corporativa?





Ainda, de acordo com o professor Cees van riel, “É um conjunto de atividades que envolvem a gestão e orquestração de toda a comunicação interna e externa com o objetivo de criar pontos de vista favoráveis à empresa em todos os seus stakeholders”.

Cenário da comunicação interna corporativa

Alguns dados e pesquisas que mostram um pouco de como está o estado da arte da comunicação interna corporativa:

60% das empresas não têm estratégias de comunicação interna de longo prazo (Workforce).

74% dos funcionários sentem que não têm informações suficientes sobre a empresa (Trade Press Services).

72% dos funcionários não sabem em detalhe a estratégia da companhia (IBM).

86% dos funcionários e executivos citam falta de colaboração e ineficiência de comunicação como causas de problemas no trabalho (Salesforce).

33% dos funcionários dizem que a falta de comunicação mais aberta e honesta tem um impacto muito negativa sobre a moral (Recruiter).

Mais de 80% dos americanos dizem que a comunicação interna é essencial para desenvolvera confiança em seus empregadores (Lexicon).

Empresas que se comunicam bem têm 50% a mais de chance de ter um menor turnover (ClearCompany).

44% dos funcionários querem mais ferramentas de comunicação interna.

Construindo uma estratégia

Quando se trata de construir sua própria estratégia de comunicação corporativa, não existe uma solução completa e única para todos. Pode não ser uma tarefa simples e demandará tempo e pesquisa no processo.





Independentemente do seu setor, há vários aspectos que permanecem universais nas principais estratégias de comunicação corporativa. Esboços, informações e pesquisas, examinar exemplos de outras estratégias de comunicação para obter mais inspiração são passos que parecem fundamentais. Isso tudo englobando o tripé MCA (mensagens, canais e alvos).





Nesse contexto, identifique e priorize os principais objetivos dos executivos da companhia, realize pesquisas aprofundadas com fornecedores, times e funcionários (principalmente os mais engajados e com mais identificação cultural) e entenda a opinião dos demais stakeholders.





As partes interessadas são uma das focos mais vitais da sua organização, portanto, ao perceber que estão comunicando algo que não é confiável para o sucesso do negócio, é necessário ajustar a estratégia de comunicação para abordar e corrigir essa percepção o mais rápido possível. A comunicação com as partes interessadas, acionistas e investidores da forma mais eficaz para seus próprios interesses é fundamental para a sustentação do sucesso e alinhamento com planos de longo prazo.





Um fenômeno dos últimos 10 anos é o empoderamento dos consumidores que passam a lançar suas opiniões por meio de notas, posts opinativos e reviews em suas redes sociais e plataformas. Nesse contexto, é fundamental monitorar e revisar esse acervo de interações com a marca e /ou com a empresa.





A visão que os clientes têm a oferecer quando se trata de sua percepção de como a organização está cumprindo suas promessas não deve ser negligenciada. Há inúmeras ferramentas de medição on-line, muitas vezes gratuitas, não apenas para tirar proveito dos métodos de pesquisa social, mas também para aprender como iniciar conversas que farão com que consumidores e clientes em potencial falem sobre sua marca de maneira positiva.

Métricas

É necessário identificar as principais métricas para que se possa acompanhar o melhor resultado para a estratégia desenhada, que precisará ser analisada quanto ao sucesso ao longo de seu uso.

É importante gerar métricas básicas que poderão mostrar se tudo está funcionando da maneira que deveria. Além disso, as estatísticas coletadas das comunicações corporativas também podem mostrar se os funcionários estão realmente usando as ferramentas de comunicação fornecidas.

Conclusão

Obter informações valiosas sobre como funcionários, executivos, fornecedores e demais stakeholders percebem a empresa e o que eles preferem quando se trata de comunicação, é algo fundamental para a construção da estratégia de comunicação corporativa. Depois de ter uma compreensão clara de onde mirar e também como a nova estratégia se encaixará na estrutura mais ampla da organização, será necessário definir o roteiro essencial para sua implementação, focando em mensagens, canais e alvos.

Tenhamos em mente as seguintes questões que devem ser respondidas por uma boa estratégia de comunicação corporativa:

O que se pretende que a estratégia de comunicação corporativa faça pelos negócios?

Quais áreas estão funcionando com eficiência e por quê, e quais áreas precisam de melhorias imediatas?

Quais ferramentas de comunicação, plataformas e estratégias existentes estão disponíveis, considerando o tamanho, as necessidades e as metas da organização para o que os funcionários devem realizar?