Capitalismo consciente & sustentabilidade

O capitalismo consciente se concentra nas pessoas e no meio ambiente (foto: Pixabay/reprodução) Os líderes empresariais devem estar sempre motivados a fazer as melhores escolhas para suas empresas.



E ao explorar novas formas de aumentar os lucros, estamos nos deparando com uma crescente popularidade dos negócios orientados por propósitos e impacto– também conhecidos como adeptos do “capitalismo consciente”.





Mas o que é capitalismo consciente? É uma abordagem mais holística que fornece não apenas riqueza financeira para as partes interessadas, mas também riqueza intelectual, ecológica, cultural, emocional e social. Capitalistas conscientes consideram seu impacto no planeta e em seus territórios.









Mackey e Sisodia escreveram um livro sobre o que significa encontrar uma interseção entre capitalismo e negócios que refletem a humanidade, o meio ambiente e o impacto social positivo.





O capitalismo consciente se concentra nas pessoas e no meio ambiente. Os líderes empresariais que praticam a filosofia reconhecem que as principais partes interessadas precisam ser mais envolvidas e respeitadas nas decisões de negócios. Em muitos casos, porém, as principais partes interessadas podem ser clientes que não têm representação em reuniões de negócios. Os líderes do Capitalismo Consciente encontram maneiras de honrar as vozes de suas partes interessadas - de investidores a clientes - ao tomar decisões de negócios. Eles também consideram o impacto comunitário e ambiental.





Os líderes empresariais que praticam o capitalismo consciente colocam o propósito no centro de seu trabalho. Eles anunciam programas e processos que trazem uma conexão mais pessoal com o trabalho. A ideia tradicional do capitalismo é que, para ser bem-sucedido e lucrativo, um líder empresarial deve ser implacável e buscar a maximização extrema dos investimentos.





E quais são os princípios orientadores dessa filosofia?





Para entender como os líderes empresariais do capitalismo consciente têm sido tão bem-sucedidos, pode ser útil revisar os componentes centrais da filosofia. Existem quatro princípios orientadores que compõem a estrutura do capitalismo consciente.





1. Propósito Superior

Líderes que seguem a filosofia do capitalismo consciente pensam no porquê de seus negócios existirem. Identificar um propósito maior permite que eles permaneçam focados em sua missão. Um propósito maior atua como uma bússola e mantém a empresa na direção certa. Para empresas capitalistas conscientes, o propósito maior existe por razões além do lucro.





2. Orientação às Partes Interessadas

Os líderes do capitalismo consciente pensam em todos os humanos envolvidos em sua organização, desde clientes, funcionários e investidores até as comunidades onde seus negócios estão localizados. E garantem que o ecossistema que sustenta e mantém seus negócios seja saudável e envolvente.





3. Liderança Consciente

Os líderes orientam os outros ao longo de um caminho intencional. Eles inspiram os outros com sua paixão e dedicação ao seu propósito. Eles se concentram em criar harmonia entre as partes interessadas e valorizar o papel de cada ser humano em sua organização. Um líder capitalista consciente promove uma cultura de responsabilidade social.





4. Cultura Consciente

Organizações de capitalismo consciente prosperam quando há intenção em construir uma cultura de trabalho. Os valores, princípios e práticas dessas organizações elevam os negócios e valorizam as partes interessadas. Cada pessoa envolvida com uma empresa consciente está ligada ao propósito e aos objetivos da organização.