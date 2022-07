3 grandes obstáculos para sua empresa alcançar a maturidade digital

Maturidade digital envolve o manuseio, tratamento e análise de dados (foto: Pixabay/Divulgação) Maturidade digital deveria ser um grande objetivo para a maior parte das empresas. Mas não são muitas as que sabem operar esse assunto de forma estrutural e estratégica.

Mas no Brasil ainda temos que avançar muito para que os empreendedores pelo menos entendam de forma estratégica esse norte, separando bem melhorias incrementais, “voos de galinha” e adoções de manada, quase sempre desconectados de uma estratégia sólida que envolve os desafios sobre os quais vamos falar aqui.









Em segundo lugar, deve se ter a consciência que toda empresa competitiva e forte é uma empresa de tecnologia. De varejo de alimentos a manutenção de veículos, tudo deve ter a tecnologia como pivô central de atuação, como forma de atender melhor os clientes, reduzir custos, oferecer novos produtos e serviços frequentemente, ampliar a excelência do que se faz. Empresa competitiva, que busca crescimento sustentável e acelerado, tem que ser uma empresa “de tecnologia”.





Por último, maturidade digital envolve o manuseio, tratamento e análise de dados de forma bastante profissional e central no cotidiano de tomada de decisões na empresa. Aqui estamos falando de dados que vão muito além dos meros cadastros e mailings que uma parte das empresas tem. Estamos falando de dados sobre comportamento, opiniões, desejos e necessidades, além de status de relacionamento com sua empresa ou sua marca.

E isso pode ser extraído de várias formas hoje em dia, a partir de uma pegada de marketing digital, pesquisas de opinião, interações em ponto venda, campanhas promocionais estratégicas que conversem com indicadores como ROI, CAC, LTV. Isso tudo envolvido numa estratégia de relacionamento com clientes e construção de comunidades centrada no digital.