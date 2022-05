Um dos segredos para inovar constantemente

(foto: Pixabay/reprodução) Pessoas curiosas, que testam coisas a todo momento, investem em tecnologia deixam, muitas vezes, sua empresa bem para trás nesses mesmos quesitos.

Ha%u0301 muitas opções de tecnologia pra ajudar quem quer tocar seu negócio, vender mais, prospectar novos clientes, gerar relacionamentos duradouros, ser mais eficiente e muito mais.









A “arte” aqui e%u0301 entender o que se pode tirar desses serviços e escolher o que mais se encaixa no seu perfil, em termos de preço, simplicidade de operação, funcionalidades e suporte, além, é claro do ganho que ele vai te trazer, que por si só, influencia os demais aspectos.





Afinal, o WhatsApp não e%u0301 só%u0301 um aplicativo de mensagens, o Instagram não e%u0301 só%u0301 um lugar pra postar fotos, vender é muito mais do que entregar produtos e serviços e ha%u0301 muito mais coisa por ai%u0301 do que Excel para se fazer uma verdadeira gestão financeira.





Ha%u0301 muitos períodos de teste, cupons de desconto, serviços freemium e outras formas de testar coisas legais com um custo financeiro muito pequeno e serviços de suporte fantásticos, que são uma verdadeira aula para o próprio negócio, na perspectiva do “sucesso do cliente”, departamento que muitas empresas tem hoje em dia que se preocupa com o resultado que o serviço que está sendo entregue gera para cada cliente.





Prospectar sempre o que há de novo, usar e abusar dos testes e contratar serviços robustos que estão realmente preocupados com o sucesso dos seus usuários são condições que destravam e incrementam muito o relacionamento com cliente, as vendas, a racionalização de processos, o marketing dentre várias outras áreas de performance na empresa. Por isso, fica a dica: teste, teste, teste!