Estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que apenas 15 dos 5.570 municípios do Brasil têm mais de 1 milhão de habitantes. Desse total, 13 são capitais. Minas Gerais só aparece uma vez no ranking, com Belo Horizonte em sexto lugar, com 2.416.339 habitantes.

O instituto usou como referência 1º de julho deste ano para realizar o levantamento dos dados, divulgados nesta quinta-feira (29/8).





São Paulo é o município mais populoso do país, com 11.895.578 de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, com 6.729.894, e Brasília em terceiro lugar, com 2.982.818. Completam o ranking dos cinco municípios brasileiros mais populosos Fortaleza, com 2.574.412 habitantes, e Salvador, com 2.568.928.





Guarulhos e Campinas, ambos no estado de São Paulo, são os únicos municípios que não são capitais com mais de 1 milhão de habitantes, ocupando a 13ª e a 14ª posição, respectivamente.

Os 15 municípios brasileiros com população maior que 1 milhão somam 42.766.437 habitantes, o que representa 20,1% da população total do país, estimada em 212.583.750 milhões pelo IBGE.

Confira quais são os 15 municípios





SP São Paulo 11.895.578 RJ Rio de Janeiro 6.729.894 DF Brasília 2.982.818 CE Fortaleza 2.574.412 BA Salvador 2.568.928 MG Belo Horizonte 2.416.339 AM Manaus 2.279.686 PR Curitiba 1.829.225 PE Recife 1.587.707 GO Goiânia 1.494.599

PA Belém 1.398.531 RS Porto Alegre 1.389.322 SP Guarulhos 1.345.364 SP Campinas 1.185.977 MA São Luís 1.088.057

