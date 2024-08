Você se lembra de quando ter os lábios volumosos era uma tendência e existiam truques para conseguir o efeito? Parece que uma garotinha descobriu o segredo para ter um bocão. Mas, ao contrário do que as blogueiras gostariam, ela não gostou nadinha do resultado. Ela estava brincando com a tampa de um desodorante, quando acabou com a alteração no rosto.

Ana Lívia, de cinco anos, é a protagonista de um vídeo publicado pela mãe, Tainara Cordeiro, nas redes sociais. Ela aparece se olhando no espelho e gritando, ao ver a própria imagem. "Anna Lívia, para, vai sair", diz a mãe, tentando acalmar a menina. Depois, ela passa gelo na boca, em uma tentativa de aliviar o inchaço. "Mamãe, como isso sai?", pergunta a criança. "Mãe, minha boca vai cair?", questiona em outro momento.





“‘Meninas são mais tranquila’ [sic], eles disseram. Ela pegou a tampinha do desodorante, sugou na boca e criou pressão! Eu tentei não rir para não criar trauma, mas minha barriga tava doendo de tanto que estava segurando", escreveu a mãe na publicação.





Em entrevista à revista "CRESCER", Tainara contou que achou que a brincadeira da filha não teria nenhum problema. "Eu conversava com uma amiga ao telefone, na cama, e ela ao meu lado. Ela estava colocando uma tampinha de desodorante nos lábios, mas não percebi o que ela estava tentando fazer. Em um determinado momento, ela começou a chamar minha atenção, e entendi que ela queria que eu tirasse a tampinha, que estava presa nos lábios dela, e eu puxei. Segundos depois, começou a inchar", contou.





"Ela, de frente pro espelho, começou a ter a reação do vídeo. Pedi para o meu marido pegar gelo e tentei acalmá-la. Ela ficou muito preocupada, achando que a boca dela ficaria daquele jeito pra sempre. Não machucou, não cortou, não ficou vermelho... só inchou mesmo. Ela foi dormir e, na manhã seguinte, ainda estava um pouco inchado, mas bem menos. Acho que foram cerca de 10 horas para desinchar completamente", lembrou. A mãe garante que a menina passa bem.