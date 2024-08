As caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo (SP), nessa sexta-feira (9/8), chegaram em Brasília, no Distrito Federal, neste sábado (10/8), para análise dos investigadores. A informação é do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

O voo da Voepass saiu de Cascavel, no Paraná, e se dirigia para Guarulhos (SP) quando caiu em Vinhedo. O acidente causou a morte de 62 pessoas, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes.

As caixas-pretas são vistas como cruciais para desvendar os motivos que levaram a aeronave a despencar quatro mil metros em um minuto.

Depois da busca por sobreviventes, a caixa-preta é a busca prioritária dos investigadores por ser um registro de dados e voz do avião, que grava as últimas conversas da tripulação e informações como velocidade da aeronave, condições climáticas, altitude e outras questões.

A caixa-preta é dividida em duas partes: uma é o gravador de voz do cockpit, que captura as conversas, e a outra é o gravador de dados de voo (FDR), que guarda as informações técnicas da aeronave.