SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O acidente com um avião da Voepass com 62 pessoas a bordo, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta (9/8), é o sexto maior acidente aéreo já registrado no Brasil, em termos de número de vítimas.

Confira abaixo quais foram as 10 maiores tragédias da aviação civil brasileira por ordem de mortes causadas.





1º

Quando: 1º. jun.2009

Empresa: Air France

Aeronave: Airbus A330-200

Mortos: 228

O que houve: Aeronave da companhia francesa decolou do Rio de Janeiro e caiu no oceano Atlântico





2º

Quando: 17.jul.2007

Onde: São Paulo

Empresa: TAM, atual Latam

Aeronave: Airbus A-320

Mortos: 199

O que houve: Avião bateu num galpão da empresa ao tentar pousar em Congonhas





3º

Quando: 29.set.2006

Onde: Mato Grosso

Empresa: Gol

Aeronave: Boeing 737-800

Mortos: 154

O que houve: Aeronave se chocou com um jato Legacy no ar e caiu em área indígena





4º

Quando: 8.jun.1982

Onde: Ceará

Empresa: Vasp

Aeronave: Boeing 727-200

Mortos: 137

O que houve: Avião bateu na serra de Aratanha (CE)





5º

Quando: 31.out. 1996

Onde: São Paulo

Empresa: Tam, atual Latam

Aeronave: Fokker-100

Mortos: 99

O que houve: Avião caiu logo após decolar de Congonhas





6º

Quando: 9.out. 2024

Onde: São Paulo

Empresa: Voepass

Aeronave: ATR 72-500

Mortos: 62 (em aberto)

O que houve: Avião saiu de Cascavel (PR) e caiu em Vinhedo (SP)





7º

Quando: 25.fev.1960

Onde: Rio de Janeiro

Empresa: Aerovias Brasília

Aeronave: Douglas bimotor

Mortos: 61

O que houve: Aeronave Douglas bateu em um quadrimotor e caiu





8º

Quando: 12.abr.1980

Onde: Florianópolis (SC)

Empresa: Transbrasil

Aeronave: Boeing 727

Mortos: 54

O que houve: Avião bateu em um morro e explodiu





9º

Quando: 24.jun.1960

Onde: Rio de Janeiro

Empresa: Companhia Real

Aeronave: Convair

Mortos: 53

O que houve: Aeronave caiu na baía de Guanabara





10º

Quando: 22.dez.1959

Onde: Rio de Janeiro



Empresa: Vasp

Aeronave: Viscount

Mortos: 35

O que houve: Avião da FAB bateu em um Viscount da Vasp que se aproximava do aeroporto