O método utilizado para identificar as vítimas do acidente do avião da Voepass, que caiu e matou 62 pessoas nessa sexta-feira (9/8) em Vinhedo, foi divulgado pelo capitão do Corpo de Bombeiros Maycon Cristo, em entrevista coletiva concedida neste sábado (10/8).

De acordo com o capitão, a posição em que estavam sentados no avião e os objetos pessoais, como celulares que foram localizados nos bolsos das calças das vítimas, são as primeiras formas de identificação dos passageiros.





As vítimas estão, disse o capitão, no mesmo lugar onde estavam sentadas, apesar de alguns deslocamentos decorrentes da queda do avião.





No entanto, para remover e identificar os corpos, os bombeiros precisam retirar, primeiro, as partes da fuselagem do avião. Algumas delas podem ser removidas pelos próprios socorristas, no entanto, algumas demandam o uso de guinchos.

A retirada dos corpos ocorre da parte dianteira da aeronave até as últimas cadeiras na traseira do avião. A parte frontal foi a menos atingida pelo incêndio que se iniciou com a queda da aeronave.

Quando os bombeiros localizam um corpo, os agentes do Instituto Médico Legal (IML) são acionados para coletar materiais que possam ajudar na identificação. Só depois disso o corpo é removido e encaminhado ao IML no centro de São Paulo.