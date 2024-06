O Ministério das Relações Exteriores (MRE) condenou o bombardeio ocorrido no último sábado em Saddikine, no sul do Líbano, que deixou três brasileiros feridos: Fatima Boustani, de 30 anos, em estado gravíssimo, a filha de 10 anos e um filho de 9. Em nota, o Itamaraty tornou pública a “indignação” com o episódio.

“O governo brasileiro manifesta sua indignação e condena o bombardeio de ontem, dia 1°, em Saddikine, no sul do Líbano, que resultou em ferimentos em três cidadãos brasileiros. Todos estão recebendo tratamento no Hospital Libanês Italiano, em Tiro, no Líbano. O episódio ocorreu no contexto de ataques das forças armadas israelenses no sul do Líbano e do Hezbollah no norte de Israel. A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com os familiares e com a equipe médica e presta o apoio consular”, informou o MRE.

A embaixada israelense não se posicionou até o fechamento desta edição. O ataque aéreo também destruiu a residência da família Boustani.

“Ela está sangrando pela cabeça e pelo pulmão”, relatou Hussein Ezzddein, primo de Ahmad Aidibi, marido de Fatima Boustani ao G1. A brasileira deve ficar 24 horas em observação antes de a família tentar uma transferência para outra unidade hospitalar. Sobre o marido de Fatima, Aidibi disse que “ele está desesperado, só grita e não come”.

Cidadania

Segundo a publicação, Aidibi está no Brasil, em Itapevi, na Grande São Paulo, morando com o primo há cerca de cinco anos. Ele retornou ao país há três semanas, depois de visitar a família no Líbano. A esposa teria conseguido a cidadania brasileira e os planos eram aguardar o fim do período escolar das crianças para se mudar para o Brasil ainda este ano. Nascida no Líbano, Fatima morou alguns anos no Brasil e também tem parentes no país.

A filha da brasileira, de 10 anos, passou por uma terceira cirurgia na noite de sábado, quando recebeu transfusão de sangue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Libanês Italiano.

O filho se encontra em observação no mesmo hospital. Os outros filhos, de 12 e 7 anos, não estavam no local no momento do bombardeio. A família pede ajuda do governo brasileiro para realizar o resgate deles para uma área segura.

De acordo com o Comitê Islâmico de Saúde, vinculado ao Hezbollah, o ataque israelense deixou ainda 16 crianças feridas. As vítimas têm entre 4 e 14 anos e foram levadas para um hospital onde receberam tratamento.

Em comunicado, o Exército de Israel informou que, nas últimas 72 horas, “a Força Aérea bombardeou mais de 40 alvos militares no Líbano, visando infraestruturas onde operam terroristas do Hezbollah, bem como lançadores usados para atacar território israelense”.

Cerca de 450 pessoas morreram no Líbano, incluindo 80 civis, em quase oito meses de violência na fronteira entre Israel e Líbano, de acordo com balanço da Agência France Presse. Do lado israelense, pelo menos 14 soldados e 11 civis morreram, segundo informou o Exército.