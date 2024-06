Uma adolescente de 14 anos foi resgatada nesse sábado (1/6), na cidade catarinense de Ermo. A jovem estava desaparecida há 18 dias e tinha sido sequestrada na cidade de Toledo, no Paraná.

Em operação conjunta das polícias Civis de Santa Catarina e do Paraná, um homem de 42 anos, foi preso no local em que estava a adolescente. Ele é reincidente nesse tipo de crime. A polícia procura, agora, por um comparsa, que o ajudou no rapto.





Segundo a Polícia Civil catarinense, o homem conseguiu ludibriar a vítima, através de uma conversa pelas redes sociais. Ele saiu de Porto Alegre, de carro, indo até Toledo, onde raptou a adolescente, que foi levada para uma casa na cidade catarinense de Ermo.





O homem já tinha feito dois sequestros, um em 2017, na cidade de Ermo, onde foi encontrado, agora, e outro no Rio Grande do Sul, em 2020.





“Ele costumava conhecer as vítimas pela internet e, posteriormente, as pegava e as levava para outras residências. Nas vezes anteriores, ele ainda ameaçou as vítimas, caso tentassem fugir. O homem foi preso por extorsão mediante sequestro”, diz o delegado Thiago Teixeira, que comandou as investigações.