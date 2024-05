O Complexo de Israel voltou a registrar caso de sequestro e desaparecimento. Stanley Pinheiro Fernandes, de 19 anos, é procurado por familiares após ter entrado por engano em carro de aplicativo com um amigo, em Vigário Geral, e ser sequestrado por traficantes locais.

“Meu filho está vivo, tenho que manter essa fé. Só uma mãe vai entender a angústia de passar por isso. Essa agonia é devastadora, você perde o chão. Meu filho é minha companhia, moramos eu e ele. Não sei como será minha vida, tenho que pensar que ele vai voltar”, disse a dona de casa Priscila de Oliveira Pinheiro, mãe de Stanley.

Stanley e dois amigos teriam saído da Pavuna em um carro com destino a uma lanchonete em Bonsucesso, mas o GPS do veículo indicou caminho alternativo passando por Vigário Geral, que faz parte do Complexo de Israel.

Os amigos de Stanley foram agredidos pelos criminosos, tiveram até braços quebrados, e depois acabaram liberados, mas ele segue desaparecido. Testemunhas dizem que os criminosos vistoriaram o celular dele e descobriram que o jovem morava na área do Complexo do Chapadão, área rival de Vigário Geral.

O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna), mas agora será investigado pela 38ª DP (Brás de Pina), área de Vigário Geral e do Complexo de Israel.

Em pouco mais de um ano, já foram mais de dez casos registrados na região de motoristas ou mototaxistas sequestrados e até mortos.