A cigana presa suspeita de envolvimento na morte do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond é famosa nas redes sociais. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, Suyane Breschak, conhecida como Cigana Esmeralda, cobrava até R$ 3 mil por consultas. A informação é da CBN do Rio de Janeiro.

A maioria dos depoimentos de clientes no perfil profissional de Suyane falam sobre amarrações que a Cigana fez e em como os respectivos parceiros das clientes voltaram para elas poucos dias após a ação.

Suyane Breschak é investigada por ter ajudado Júlia Andrade Cathermol Pimenta, 29 anos, a matar o namorado dela, o empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond. O corpo dele foi encontrado em 20 de maio, no apartamento dele no Rio de Janeiro, já em estado de decomposição.

Júlia é a principal suspeita do crime e está foragida. A suspeita da polícia é de que Luiz Marcelo tenha sido envenenado ao comer um brigadeiro.

A cigana é uma das suspeitas de envolvimento no caso e está presa no Rio de Janeiro. As duas se conhecem há 12 anos e Suyane já havia feito "procedimentos" para Júlia com ex-namorados.

Em depoimento à polícia, Suyane contou que Júlia estava com uma dívida acumulada de R$ 600 mil e que estava pagando há cinco anos o valor.





A cigana foi ligada ao caso depois da prisão de um homem que estava sob posse do carro de Luiz Marcelo, levado por Júlia do apartamento onde ele foi encontrado morto. A cena foi registrada em câmaras de segurança.

O veículo teria sido usado para quitar parte da dívida de Júlia com a amiga e vale em torno de R$ 75 mil. A Polícia Civil apontou ainda que Suyane tentou vender joias e outros objetos de Luiz Marcelo.

O caso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte do empresário Luiz Marcelo Antonio Ormond, encontrado em estágio avançado de decomposição em 20 de maio. A investigação começou depois que vizinhos sentiram cheiros fortes vindo do aparamento do empresário.

De acordo coma investigação, Júlia teria convivido com o cadáver ao longo de todo um final de semana. Nos dias anteriores à descoberta do corpo do empresário, ela teria levado bens de Luiz como o computador e o carro.

Agentes da 25ª Delegacia Policial realizam diligências a fim de localizar e capturar Júlia. Contra ela, há mandado pendente por homicídio qualificado.

Ao g1, o advogado de Suyane, Cleison Rocha, afirmou que a cliente é inocente e sendo acusada injustamente. "A Suyane trabalha com cartas e búzios, e a Júlia se consultava apenas com a Suyane. Não são amigas, elas têm apenas uma relação profissional", disse. O Correio não conseguiu contato com a defesa da cigana.