O corpo do franco-mexicano Orión Hernández Radoux, morto durante o ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro, chegou nesta sexta-feira à Cidade do México, informaram as autoridades.

“Os restos mortais de Orion foram recebidos no Aeroporto (...) por funcionários do Ministério das Relações Exteriores, que sempre prestaram assistência aos enlutados”, informou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

O corpo sem vida foi recuperado pelo exército israelense na semana passada na Faixa de Gaza, junto com os de outros dois homens, incluindo um israelense-brasileiro.

Hernández Radoux nasceu no estado mexicano de Morelos (centro), mas tinha dupla nacionalidade, pois sua mãe é francesa.

O jovem de 32 anos esteve no festival de música eletrônica Nova, a poucos quilômetros de Gaza, com a namorada, cuja morte foi confirmada pelas autoridades israelenses no final de outubro.

Segundo o Exército de Israel, o franco-mexicano morreu durante o ataque de 7 de outubro e o seu corpo foi levado para Gaza.

