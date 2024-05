A vereadora Tainá de Paula (PT) sofreu uma tentativa de assalto na porta de casa, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (21). O caso aconteceu por volta das 22h30, quando a parlamentar, de 41 anos, foi abordada por dois homens armados ao chegar em casa com a filha de 9 anos, a companheira e o motorista.





O condutor percebeu a aproximação dos bandidos e orientou a família a não sair do carro. Ele conseguiu escapar do local e os bandidos fugiram. Ninguém ficou ferido.





À Super Rádio Tupi, Tainá explicou que os bandidos tentaram retirá-los do carro, mas o motorista conseguiu evitar a ação.





“Dois indivíduos tentaram abordar o carro que eu estava. Armados empunharam as armas e tentaram nos retirar do automóvel. Habilidosamente, o nosso motorista puxou o carro, nós saímos em fuga e não fomos perseguidos. Conseguimos interceptar uma patrulha que estava perto de policiais militares e fomos escoltados de volta para casa. Um caso de violência, não é o primeiro que sofro e nós estamos apurando”, afirmou.





Nas redes sociais, a vereadora também lamentou o caso. “Virei estatística. Vou realizar um boletim de ocorrência e verificar as imagens da minha rua. Não irão nos intimidar” escreveu.