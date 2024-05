A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça e prendeu um homem em flagrante, nessa terça-feira (21). Carlos Eduardo Freire de Brito Filho é suspeito de gravar e fotografar partes íntimas de jogadoras de vôlei durante partidas profissionais da Liga das Nações, que aconteceram no Maracanãzinho.





A investigação da delegacia Mem de Sá foi realizada com o apoio da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que constatou que o homem entrava nos eventos sem autorização, com uma câmera fotográfica semiprofissional equipada com lentes de aumento.

A equipe de inteligência da empresa de vigilância contratada pela CBV, a LOTHAR, com o apoio de profissionais da própria confederação, conseguiu flagrar o momento exato em que o homem, de forma velada, capturava imagens das jogadoras. Ao confirmarem a suspeita, denunciaram imediatamente à Polícia Civil, que identificou o responsável e o local em que estava hospedado.





Durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Plantão Judiciário, os policiais civis da 5ªDP localizaram três dispositivos eletrônicos utilizados por Carlos Eduardo contendo vasto conteúdo capturado por ele durante diversas partidas de vôlei.

Dentre as imagens armazenadas nos dispositivos, estavam vídeos obtidos durante os jogos da Liga das Nações, disputadas no Rio de Janeiro e também jogos de Vôlei de Praia, disputados em Recife, no Estado de Pernambuco, cidade de origem do criminoso.







Com o intuito de preservar a imagem das atletas, a Polícia Civil apreendeu todos os dispositivos eletrônicos que estavam em posse do investigado, dentre eles a câmera fotográfica utilizada para capturar as imagens das jogadoras, um notebook, um celular e dois cartões de memória, que continham material de natureza íntima.





O indivíduo preso pelos policiais responderá pelos crimes de importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual.