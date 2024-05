Por Cadu Bruno

Quatro pessoas morreram numa perseguição a um carro na madrugada desta quarta-feira (22) no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. As vítimas são dois policiais militares do Batalhão e Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e os dois ocupantes do carro perseguido, um Onix vermelho.

Leia: Cachorro caramelo rouba a cena em casamento ao brincar com vestido da noiva

Chevrolet Ônix envolvido na perseguição policial ficou destruído; os dois ocupantes morreram Reprodução/Redes sociais

O veículo não obedeceu ordem de parada, na Linha Vermelha, na altura de Duque de Caxias, e foi perseguido pelos policiais por quase 30 quilômetros. A perseguição terminou depois do Túnel Rebouças, na saída do Viaduto Saint Hilaire, no Humaitá, nas proximidades da rua Jardim Botânico.





A viatura da PM capotou e chegou a atingir uma árvore.

Viatura policial que perseguiu carro particular no Rio de Janeiro; ocorrência resultou em quatro mortos, dois deles, policiais Cyro Neves / Tupi

Reportagem em atualização