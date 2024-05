O clima é de medo e insegurança no Morro do Barbante, na Ilha do Governador, na manhã desta quarta-feira (23). A Estrada das Canárias está interditada por conta de pneus incendiados durante operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na comunidade.





Houve tiroteio e pelo menos três homens flagrados ateando fogo em barricadas foram presos. De acordo com autoridades policiais, o mentor da expansão do crime organizado na região da Ilha do Governador é o traficante Wagner Barreto de Alencar, o Cachulé, apontado como chefe do tráfico no Morro do Barbante. Ele tem mandado de prisão em aberto e é considerado foragido da Justiça.

A PM ainda apreendeu dois fuzis e duas pistolas.





O repórter aéreo Leo Sales, da Super Rádio Tupi, flagrou a situação no local.