Objetos voadores não identificados foram vistos por um ufólogo brasileiro nos estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Segundo Rony Vernet, engenheiro eletrônico e de computação especializado nas áreas de automação industrial e telecomunicações, os avistamentos ocorreram no dia 29 de abril, no território fluminense, e no último dia 9 de maio, sobre o estado gaúcho.

Servidor da Petrobras, o Rony Vernet estuda "fenômenos anômalos não identificados" em seu tempo livre e coordena o Projeto Vigília, que monitora a movimentação no céu.







This huge "luminous rod" UFO recorded by one of my monitoring cameras is being sighted in many cities from Brazil and Argentina. 100% not Starlink



29/04 - Brazil, Rio de Janeiro (my camera)

06/05 - Argentina (mainly Mendoza)

09/05 - Brazil (many cities from Rio Grande do Sul) pic.twitter.com/McYAeB3egx — Rony Vernet ???????? (@RonyVernet) May 15, 2024

“Este enorme OVNI de 'haste luminosa' registrado por uma de minhas câmeras de monitoramento está sendo avistado em muitas cidades do Brasil e da Argentina”, escreveu o ufólogo. Segundo ele, sua câmera de monitoramento flagrou o objeto no Rio de Janeiro. Já no Sul, o registro ocorreu em várias cidades, por várias pessoas. Também foi por meio de testemunhas que ele garantiu que houve a aparição em Mendonza, na Argentina, no último dia 6.





“Na maioria das vezes é visto movendo-se em direção ao Oceano Atlântico”, completou. De acordo com o especialista, não se trata de uma aparição dos satélites da Starlink, empresa do bilionário Elon Musk. “Como eu disse na postagem original, 100% [de certeza] que não é Starlink. Já simulei todas as situações anteriormente e elas não eram visíveis nestes locais e horários. Precisamos lembrar que apenas os últimos lançamentos permanecem em configuração tipo trem”, garantiu.







Ele ainda deu mais detalhes sobre o evento de 29 de janeiro, o qual foi registrado por duas de suas câmeras. O objeto foi avistado por volta das 5h01, com coordenadas -22,25 -43,99 e seguiu na direção nordeste.

Outros avistamentos

Em agosto de 2023, Rony Vernet publicou em redes sociais um vídeo em que se veem pontos de luz sobrevoando o Congresso Nacional, em Brasília. As luzes também foram captadas passando pela Esplanada dos Ministérios e desapareceram em seguida. Na época, a Polícia Federal, a Aeronáutica e o Detran-DF negaram que sobrevoaram a região na data. “A única explicação mundana seria pássaros brancos refletindo a luminosidade da cidade. No entanto, nunca vi algo assim no Brasil, apenas no hemisfério norte com pássaros como os gansos da neve canadenses”, justificou o engenheiro na época.





Pouco antes, em junho do ano passado, câmeras registraram uma “bola de fogo verde” cortando o céu em Belo Horizonte e outras cidades do interior de Minas. Na época, foi levantada a hipótese de que seria lixo especial. Mas muito provavelmente se tratava de um bólido, um meteoro grande e brilhante, na atmosfera terrestre. Isso porque, no mesmo dia do avistamento, a Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon) publicou, nas redes sociais, que um bólido entrou na atmosfera.





Em fevereiro de 2023, foi a vez de moradores do município de Cametá, no Pará, registrarem dois objetos vermelhos voando bem próximo ao solo. Na época, especialistas apostaram que se tratava de objetos em chamas que foram levados pelo vento.





Meses antes, em dezembro de 2022, um morador de Guarujá, em São Paulo, registrou a passagem de luzes coloridas no céu. Ele disse que elas se movimentavam em uma velocidade muito rápida.





Em novembro de, um piloto de um avião avistou luzes não identificadas no céu durante um voo para Porto Alegre. O caso rendeu diversos boatos de invasão alienígena. No entanto, posteriormente os especialistas esclareceram que se tratava de satélites da Starlink.