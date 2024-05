Um grupo de peruanas foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por suspeita de integrar uma associação criminosa voltada a furtos de celulares em shoppings e supermercados localizados em áreas nobres de diversas capitais brasileiras, inclusive no Distrito Federal.

Segundo a investigação, na capital federal 13 furtos foram praticados em dois dias.

A operação foi desencadeada pela Divisão de Roubos e Furtos I (DRF/Corpatri) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e contou o apoio das polícias civis do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo. Na manhã desta quinta-feira (16/5), os investigadores cumpriram quatro mandados de prisão preventiva e cinco ordens de busca e apreensão, contra quatro pessoas. Entre elas, três nacionais da República do Peru.

Segundo as investigações, apenas no Distrito Federal, no período compreendido entre 27 e 28 de janeiro de 2024, foram identificados 13 furtos de aparelhos telefônicos praticados pelos criminosos, nas regiões administrativas do Lago Norte, Asa Norte, Guará e Águas Claras. Ainda segundo o apurado, os aparelhos subtraídos no DF eram vendidos na Bolívia.

A polícia identificou o modus operandi da quadrilha por meio de câmeras de monitoramento dos estabelecimentos comerciais. Em uma das imagens é possível ver que uma das mulheres se aproxima da vítima e a distrai, enquanto as demais subtraem o celular na bolsa da vítima. Em alguns casos, as autoras, após o furto, se “embaralham”, para confundir a vítima.

Em outro flagrante, uma das autoras, utilizando um guardanapo, se aproxima do aparelho celular deixado em cima da mesa e o subtrai, saindo logo em seguida do mercado. As comparsas a acompanham após o furto. Em outro, as criminosas cercam a vítima. Enquanto a brasileira puxa assunto, uma das peruanas pega a bolsa do carrinho passando logo em seguida para a outra autora.

Um homem, também integrante da quadrilha, foi identificado como o responsável por conduzir o veículo utilizado para transportar as comparsas aos locais dos delitos e assegurar a fuga. As prisões ocorreram nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.