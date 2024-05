Cena foi flagrada por câmera de segurança e viralizou nas redes sociais; assaltante com as mãos para trás por causa da algema, sai em disparada por uma avenida

Um assaltante fugiu algemado de uma delegacia no Rio de Janeiro, nessa terça-feira (14/5). Ele havia roubado uma passageira que aguardava a chegada de um carro de aplicativo no Bairro de Olaria. O marido da vítima conseguiu conter o criminoso na hora do assalto e acionou a Polícia Militar.

Veja: Motociclista morre baleado após reagir a assalto no Rio

Leia: Mulher morre e outra fica ferida ao serem atropeladas por trem

Segundo a Polícia Civil, ao chegar à 22ª DP, no Bairro da Penha, na Zona Norte do Rio, para o registro de ocorrência, o bandido aproveitou a dispersão dos policiais e escapou, mas foi detido em seguida.

A cena foi flagrada por câmeras de segurança e viralizou nas redes sociais.