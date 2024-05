Crime na Avenida Paulo de Frontin, no Rio, ocorreu pouco depois de 20h dessa terça-feira (14/5)

Policiais civis da Delegacia de Homicídios investigam a morte de um motociclista durante assalto na noite de terça-feira, na Zona Norte do Rio.

O crime ocorreu na Avenida Paulo de Frontin, esquina com Barão de Itapagipe, no Rio Comprido.

De acordo com testemunhas, a vítima foi abordada por dois bandidos em uma outra moto e reagiu ao assalto.





O crime aconteceu pouco depois das 20h. Bombeiros não informaram o nome do motociclista que morreu no local.