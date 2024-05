A Polícia Civil (PCRJ) está investigando o caso de agressão que um bebê de um ano sofreu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com os pais da criança, a vítima estava na casa da avó materna, que recebia uma quantia de R$ 600 da filha para tomar conta do neto. Quando os responsáveis chegaram para buscar o bebê, eles o encontraram com diversos ferimentos pelo corpo.

Ainda de acordo com os pais, a avó estava bebendo no momento em que chegaram para buscar a criança. Já a avó, alega que o autor das agressões foi o irmão do bebê, de seis anos de idade, filho de outro relacionamento da mãe.

A reportagem conversou com o pai do bebê, que contou como tudo aconteceu.

“Assim quando eu ia bater na porta, meu filho começou a chorar. Ela aumentou a tv no último volume para fingir que não estava me escutando. Fui de novo, ela tendeu, me entregou meu filho já todo arrebentado. Mostrei para a minha esposa, que ligou para o 190”, disse.

O bebê está internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu e segue com quadro de saúde estável, sendo atendido por equipes de pediatria, serviço social e psicologia da unidade. No entanto, a criança não tem previsão de alta.

O pai do menino ainda disse que a avó, vendo essa movimentação toda, tentou fugir, alegando que o dono da casa onde morava havia pedido o imóvel e que ela estaria indo procurar outro lugar pra morar. Ele chamou a polícia novamente e o policial alegou que enquanto não houver mandado de prisão, ela pode ir pra onde ela quiser.

De acordo com a Polícia Civil, os envolvidos e as testemunhas serão ouvidos, e os agentes solicitaram o exame médico da vítima.