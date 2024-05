Diana Rosa Stanesco, de 39 anos, foi presa na orla da Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira, em uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão por associação criminosa, estelionato, extorsão, roubo majorados e cárcere privado.







De acordo com as investigações, Diana Rosa integrava a quadrilha que aplicou um golpe milionário em uma idosa de 84 anos, viúva de Jean Boghici, considerado um dos mais importantes colecionadores de arte no Brasil. O esquema foi desvendado em 2022 pela Polícia Civil.

Segundo a corporação, os crimes, orquestrados pela filha da vítima, Simone Boghici, perduraram por quase dois anos, com roubos de joias e obras de arte, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 725 milhões.Na semana passada, uma operação da Polinter prendeu outros três integrantes da quadrilha, que respondem pelos mesmos crimes.