O Sul registra alertas para baixas temperaturas e geadas em meio a tragédia climática no Rio Grande do Sul

As enchentes no Rio Grande do Sul já duram 15 dias e nesta quarta-feira (15/5) todo o estado está com alerta para geada. Com isso, as temperaturas devem ficar baixas, segundo Anete Fernandes, meteorologista do Inmet, por causa de uma massa de ar frio que atua sobre a Argentina, Paraguai, Uruguai, sul do Brasil e parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste, o que causa a queda na temperatura.





Em Porto Alegre as temperaturas mínimas já estão caindo e podem chegar a 5°C na quinta-feira. “Hoje as temperaturas já caíram muito por lá. Amanhã, a persistência do ar frio, ausência de vento e o ar mais seco tende a favorecer a formação de geada. Isto é comum no avanço de massas de ar frio nos meses de outono-inverno”, explica Anete Fernandes.





As chuvas devem voltar a partir da quinta-feira, com volumes menores que nas últimas semanas. “Mas, para um local já com problemas, qualquer chuva pede atenção”, reforça a meteorologista.





A queda na temperatura deve atingir as seguintes regiões do sul do país: Serrana, Oeste Catarinense, Sudoeste Rio-grandense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Grande Florianópolis, Centro Ocidental Rio-grandense, Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental Paranaense, Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudeste Rio-grandense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Sudeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Norte Central Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Centro Oriental Rio-grandense, Centro-Sul Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Centro-Sul Mato-grossense





Tragédia climática



A tragédia climática que causou enchentes em todo o Rio Grande do Sul já dura 15 dias e foi responsável pela morte de 148 pessoas, o desaparecimento de outras 124 e fez com que mais de 500 mil pessoas tivessem que deixar suas casas.







Ao menos 2,1 milhões de pessoas em mais de 447 dos 497 municípios gaúchos foram atingidos, mas os números exatos dos estragos ainda não podem ser quantificados, uma vez que o estado ainda está em estado de calamidade.







Ajude o Rio Grande do Sul

Com o frio iminente, os gaúchos vão precisar de doação de agasalhos, cobertores e outros abrigos para o frio. Além disso, o estado também enfrenta outras necessidades como água. Para atender a população que quer doar, os correios estão transportando doações para o RS de forma gratuita. Confira aqui outros pontos de doações em BH.