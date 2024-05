Imagens que circulam nas redes sociais mostram um morador do bairro Lami, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, enfrentando ondas do rio Guaíba, na tarde dessa segunda-feira (13), ao tentar resgatar gatos de uma casa.





No vídeo, é possível ver o nível de água muito alto, invadindo a propriedade com força. As ondas de 1,5 metro, tendência de nova cheia e muito frio fizeram vários moradores do bairro Lami deixarem suas casas. As imagens mostram ainda o homem carregando uma caixa de transportar animais, enfrentando muitas ondas e correntezas.

O Rio Guaíba voltou a subir, nesta terça-feira (14). Até às 8h, o nível do rio estava em 5,19. As informações foram divulgadas pela Agência Nacional de Saneamento Básico (ANA). Como forma de prevenção às ondas e ao avanço da água, a Prefeitura de Porto Alegre montou barricadas pela cidade, com sacos de areia.